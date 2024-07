Auto stanęło w płomieniach na ulicach Skwierzyny!

Nagłe zdarzenie na drodze

We wtorek, 2 lipca, mieszkańcy Skwierzyny byli świadkami niecodziennego zdarzenia. Około godziny 15.40 na ulicy Grunwaldzkiej doszło do pożaru samochodu osobowego marki Citroen C3. Mimo że tego dnia słupki rtęci nie wskazywały na wysokie temperatury, zagrożenie pożarowe pozostawało na niezmienionym poziomie. Na miejsce zdarzenia szybko przybyły zastępy strażaków.

- Do zdarzenia wyjechała ciężka scania, a po chwili nasze Iveco. Na miejscu okazało się, że pożarem objęty jest citroen C3, jednego z mieszkańców Skwierzyny. Niestety w aucie wypaleniu uległa komora silnika, a także zostało nadpalone wnętrze pojazdu. W działaniach uczestniczył także zastęp z Państwowa Straż Pożarna Międzyrzecz, a także Lubuska Policja. Po godzinnych działaniach zastępy powróciły do swych remiz - relacjonują druhowie z OSP Skwierzyna.

Niebezpieczne zapachy w samochodzie

Warto zwrócić uwagę na to, jak ważne jest reagowanie na nietypowe zapachy pojawiające się podczas jazdy samochodem. Serwis motofakty.pl podaje, że dusząca woń palonego plastiku czy gumy może być sygnałem zwarcia instalacji elektrycznej, które w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zapalenia się pojazdu. Także zapach benzyny powinien natychmiast skłonić do zatrzymania jazdy, gdyż może oznaczać nieszczelności w układzie paliwowym.

- Ignorowanie powyższych zapachów w najgorszej sytuacji może zakończyć się pożarem komory silnika, którego nie będziemy w stanie zdusić gaśnicą samochodową. A to oznacza nie tylko koniec jazdy, ale i koniec samochodu. A przede wszystkim bardzo duże niebezpieczeństwo dla kierowcy oraz pasażerów. Kiedy na miejsce przyjedzie straż pożarna, będzie już za późno – przestrzega Adam Lehnort, ekspert sieci warsztatów ProfiAuto Serwis.